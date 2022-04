Mazzarri: “Noi arrabbiati nella partita col Verona. Gli arbitri stiano attenti”

Il tecnico del Cagliari: "Affrontiamo la rivelazione del campionato. Dobbiamo giocare con aggressività"

Queste le parole di Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, in vista della partita col Verona, riportate dal sito www.calciocasteddu.it.

Aggiunge il tecnico della squadra rossoblù: "Non ho mai dato alibi ai giocatori, io parlo di rispetto: gli arbitri che stiano attenti, poi anche loro commettono errori come noi. Per ora però siamo tutti là, anche se noi abbiamo un vantaggio sugli altri che sono 3 punti. Ora stiamo tranquilli, fiduciosi nell’affrontare il Verona sperando che gli episodi ci diano ragione, perché ce lo meritiamo con la prestazione”.