Simeone, che sfida con il Cagliari

Il grande ex è l'attaccante argentino, per due stagioni in forza alla squadra sarda

Redazione Hellas1903

Il grande ex della partita tra Verona e Cagliari è lui.

Giovanni Simeone in estate è passato in prestito all'Hellas dal club sardo. Per riscattare il suo cartellino la società gialloblù dovrà versare 12 milioni di euro.

Se ne parlerà nei prossimi mesi.

Per ora, Simeone ha segnato 9 gol con il Verona, è tra gli attaccanti più decisivi del campionato e al Bentegodi si appresta a sfidare il suo attuale passato.

Con il Cagliari ha disputato 72 partite realizzando 18 reti dal 2019 al 2021, prima del trasferimento all'Hellas.