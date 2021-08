Attacco Verona, Lapadula “mission impossible”

Concorrenza e ingaggio alto: difficilissimo per l'Hellas arrivare al centravanti

È pressoché una "mission impossible" per il Verona prendere Gianluca Lapadula per l'attacco.

Cifre che sono fuori portata per l'Hellas, che ha sì ridotto il reparto offensivo (e il monte ingaggi) con il passaggio in prestito di Mariusz Stepinski in prestito con diritto di riscatto all'Aris Limassol, ma che non sforerà i limiti del budget per rincorrere Lapadula.