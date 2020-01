Tutto fatto per Daniel Bessa al Goiàs. Il centrocampista del Verona, che ieri ha compiuto 27 anni, si trasferirà in prestito con diritto di riscatto alla squadra di serie A brasiliana fino a dicembre, mese in cui termina il campionato nel paese sudamericano. Altre valigie, dunque, per Bessa, che ha un contratto in essere col Verona fino a giugno 2021.