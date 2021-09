Ribery a Salerno: “Qui per i tifosi, non vedo l’ora di cominciare”

Il giocatore francese: "Sarò pronto, grande calore della piazza"

Queste, riporta il sito www.tuttomercatoweb.com, le sue parole: "Mi sento benissimo e sono a disposizione per aiutare la Salernitana a raggiungere la salvezza. E' importante trovare subito il ritmo, ma sono consapevole che allenarsi con la squadra è tutt'altro rispetto a svolgere una preparazione personalizzata. Ho scelto Salerno perchè ho avvertito il calore della piazza, oggi l'abbraccio con il pubblico è stato veramente bello e non vedo l'ora di cominciare. So che il direttore ha paragonato il mio arrivo a quello di Maradona a Napoli, ma non sono venuto qui per parlare dei titoli che ho vinto. Quando sono al campo non contano le coppe che ho alzato, la mia mentalità è completamente diversa: ho bisogno di un pochino di tempo, ma già da domani inizierò ad aggregarmi al gruppo e ho parlato con lo staff medico e con l'allenatore per farmi trovare pronto".