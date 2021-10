Verona, occhio a Theo. Numeri incredibili con la Francia

Il terzino rossonero è stato decisivo nella semifinale di Nations League contro il Belgio.

Se c'è un avversario più in forma degli altri, pure fortissimi, al quale i gialloblù dovranno prestare attenzione in occasione della sfida di San Siro contro il Milan, quello è Theo Hernandez .

Non scopriamo certo oggi le qualità del difensore esterno franco-spagnolo, autore ieri di una partita estremamente positiva contro il Belgio , nella seconda semifinale della Nations League. La Francia , sotto 2-0, è riuscita a ribaltare l'incontro aggiudicandosi la finale proprio con una rete del laterale di proprietà del Milan, al 90'.

Ma sono i numeri di Theo, oltre al gol, a far sorgere qualche preoccupazione in casa Hellas. Secondo i dati Opta, il terzino ha avuto il 96% di passaggi andati a buon fine, il 100% di duelli vinti contro gli avversari e 2 cross. Non meno importante il gol decisivo all'ultimo minuto, al primo tiro tentato.