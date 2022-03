Hongla, che impresa col Camerun! Batte l’Algeria e va ai Mondiali

Il giocatore dell'Hellas in campo per tutta la gara, vinta per 2-1 ai supplementari

Redazione Hellas1903

Grande impresa per Martin Hongla col Camerun.

Dopo aver perso per 1-0 in casa lo spareggio d'andata con l'Algeria, la nazionale dei Leoni Indomabili ha vinto per 2-1 in trasferta, segnando al 4' di recupero dei supplementari la rete decisiva con Toko Ekambi, qualificandosi così per i Mondiali in Qatar.

Hongla ha disputato l'intero incontro, schierato dal ct Rigobert Song.