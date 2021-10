Nazionali, Dawidowicz e Lazovic, vittorie che pesano

La Polonia batte per 1-0 l'Albania, la Serbia supera l'Azerbaijan: 3-1. Titolari i due gialloblù

Vincono sia la Polonia che la Serbia, nelle gare di qualificazione ai Mondiali che si svolgeranno nel 2022 in Qatar.

Grande successo per la nazionale di Pawel Dawidowicz sul campo dell'Albania: 1-0 finale, con la gara sospesa per 25' dopo che al gol di Swiderski dagli spalti dello stadio di Tirana erano stati lanciati degli oggetti.

Dawidowicz è rimasto in campo per tutta la gara. La Polonia è seconda nel girone, dietro all'Inghilterra.

Bene anche la Serbia, che ha superato per 3-1 l'Azerbaijan, confermandosi in testa al gruppo davanti al Portogallo (che però ha una partita in meno).