Nazionali Hellas, volano gli Under 19, Cancellieri entra nel finale in Under 21

Ghilardi titolare, Terracciano entra nel finale a Vantaa. A Trieste gli Azzurrini vincono per 1-0 con la Bosnia

Impegni per i nazionali dell'Hellas in campo con le giovanili dell'Italia, oggi.

Grande risultato per l'Under 19, che ha superato per 2-0 a Vantaa, in Finlandia, il Belgio. Daniele Ghilardi, difensore della Primavera gialloblù, ha giocato da titolare. In panchina Diego Coppola, mentre Filippo Terracciano è entrato nel finale.