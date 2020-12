E Juric disse: “Tameze tu farai l’attaccante”. Lazio 1 Verona 2, spettacolo Hellas all’Olimpico!

Il mediano che diventa centravanti. Il Verona che vince a Roma con la Lazio. L’Hellas che non finisce di stupire e di illuminare i rettangoli verdi con un gioco sfavillante e unico.

Nella gara col lutto al braccio per la scomparsa di Paolo Rossi i gialloblù festeggiano un successo straordinario frutto dell’ennesimo capolavoro tattico di Juric e dell’abnegazione dei suoi, mai domi e pronti ad attaccare anche dopo aver subito il pareggio. Apre un’autorete di Lazzari, pareggia Caicedo, poi il franco-camerunense regala la grande gioia a tutti prima dello sforzo finale per contenere gli assalti laziali.

FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Reina; Parolo, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Caicedo, Immobile

A disposizione: Strakosha, Alia, Luiz Felipe, Pereira, Anderson, Correa, Armini, Hoedt, Escalante, Cataldi, Moro, Fares

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Baràk, Zaccagni; Salcedo

A disposizione: Berardi, Pandur, Lazovic, Di Carmine, Favilli, Udogie, Ilic, Rüegg, Günter, Amione, Danzi, Colley

PRIMO TEMPO, IL VERONA METTE SOTTO LA LAZIO

Dopo un avvio equilibrato, con molta densità a centrocampo, la Lazio spinge. Un errore di valutazione di Barak favorisce l’inserimento di Immobile al 14′. L’attaccante, col solo Silvestri da superare, incrocia troppo il tiro.

Il Verona ha l’occasione di passare in contropiede al 18′, ma Zaccagni serve a Salcedo una palla troppo arretrata, l’attaccante perde la corsa e quasi da fermo calcia, il tiro va alto con deviazione di un difensore.

Malissimo il guardalinee Mondin che al 19′ segnala un fuorigioco al Verona che non c’è, così Faraoni calcia poco convinto addosso a Reina.

La gara è aperta, la Lazio ci prova. Magnani deve fare le sue per contenere Immobile, ma l’Hellas c’è, e risponde. Immobile e Caicedo mettono i brividi, Dawidowicz viene anticipato ma la conclusione di Caicedo è larga sul fondo.

Veloso è impreciso in un paio di occasioni, con la Lazio che pressa il portatore. Disposizioni tattiche di Juric: Tameze si sposta in avanti, la punta è lui con Salcedo e Zaccagni davanti al centrocampo dove scala Barak fino ad arrivare a infoltire la linea di difesa. Faraoni si piazza su Marusic in esterna, Lovato è ovunque su Marusic.

Acerbi deve lasciare il campo per un guaio muscolare, al suo posto Hoedt al 29′.

Bellissima azione dei gialloblù al 39′ con Tameze che apre con una veronica. La palla va da Dimarco a Veoso sul fondo. C’è il passaggio del portoghese per Tameze che col tacco non riesce a sorprendere il ben piazzato sul suo palo Reina.

AUTOGOL LAZZARI! VERONA IN VANTAGGIO

L’Hellas tambureggia sulla fascia, e passa nel primo e unico minuto di recupero del primo tempo. Faraoni crossa da destra tagliando il campo. Dimarco raccoglie e calcia col sinistro. La palla, destinata probabilmente a uscire dalla parte opposta, è deviata nella sua rete da Lazzari. La Lazio protesta per un fallo iniziale di Faraoni che non c’è, perché anche Marusic alza il piede. Il Verona è in vantaggio.

ZACCAGNI MANCA LO 0 A 2

Pietrificata, la Lazio traballa e nel recupero del recupero Zaccagni si trova lanciato solo davanti a Reina che esce. Il numero 20 gialloblù, defilato a sinistra, gli calcia addosso.

SECONDO TEMPO, GRAN GOL DI CAICEDO, POI…

La Lazio riparte forte, il Verona regge bene. Al 53′ Zaccagni spreca un contropiede mancando il servizio buono per Salcedo. L’Hellas sale e conquista un corner. un errore di Dimarco lancia il contropiede biancazzurro, Dawidowicz salva in angolo.

1-1 – Al 56′ parte un cross che Caicedo aggiusta al volo col destro prima di sparare una bordata in girata col sinistro. È un gran gol che rimette il risultato in parità.

La Lazio preme sull’onda dell’entusiasmo. L’Hellas non si piega e Dimarco liscia clamorosamente la palla dell’1-2 su servizio di Veloso dal fondo. Che al Verona manchi l’attaccante è palese. Al solito, invece, la grinta e il gioco non mancano, e la reazione del Verona è da squadra che non ci sta a farsi schiacciare. E attacca.

Correa ed Escalante sostituiscono Caicedo e Leiva al 65′. Akpa va in contropiede, Zaccagni salva al momento del tiro.

TAMEZE!! VERONA-GOL!

Spettacolo all’Olimpico firmato Verona. Al 68′ Salcedo va su Radu e lo costringe a un retropassaggio suicida con un tocco al limite del fallo ma regolare. Tameze scatta, dribbla Reina e insacca. Juric lo inventa prima punta e lui segna da prima punta. Il profeta e il discepolo.

Tameze esce subito dopo ed entra Favilli. Anche Salcedo lascia il campo per Colley. La Lazio pare sfiancata, ma i nomi in campo suggeriscono che basta un lampo di classe per tornare in parità. Per questo Juric rimpiazza attaccanti con attaccanti.

Immobile si tuffa in area. Andrebbe ammonito ma Abisso non lo fa. L’Hellas si chiude. Faraoni spazza su Correa, Silvestri salva tutto su testa di Milinkovic. I padroni di casa sferrano l’assalto finale. Colley però riparte, Fares lo butta giù e viene ammonito.

Entra Lazovic, esce Zaccagni all’88’. Ci sono sei di recupero. Silvestri crolla a terra per un colpo alla costola. Poi salva la vittoria coi piedi al 96′ su un tiro di Pereira deviato. Fino all’ultimo si lotta.

Magnifica impresa, sesto posto virtuale. Questo Verona è ancor meglio di quello dello scorso anno. Una meraviglia per gli occhi, una gioia per il cuore.