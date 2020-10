“Hellas Verona FC comunica che gli ultimi test diagnostici per il Covid-19 effettuati da Koray Günter hanno dato esito negativo”.

Buona notizia, e molto attesa, in casa Verona. Gunter, guarito dal Covid a cui era stato trovato positivo l’11 ottobre scorso, sarà convocabile per la gara col Benevento. Un recupero molto importante per Juric in vista di una gara che l’Hellas vuole vincere ma che sarà comunque costretto a giocare senza alcuni calciatori infortunati.