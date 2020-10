Kumbulla-gol in EL: “Ero pronto per passare dal Verona alla Roma”

Un gol, su incornata di testa, al 74′ del secondo tempo che è valso la vittoria della Roma a Berna in casa dello Young Boys per 1-2 in Europa League. Marash Kumbulla gioisce per lo splendido esordio della sua carriera in Europa League.

Dice, tra le altre cose, a Sky, il difensore: “Non potevo chiedere di meglio da questa serata, è stato un esordio incredibile. Se ero pronto per il passaggio dal Verona alla Roma? Penso di sì, il merito è del mister e dei compagni che mi hanno fatto integrare nel migliore dei modi”.

Foto: AS Roma