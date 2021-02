Parma, Gervinho: “Tutti uniti, è il momento di lottare”

Lunedì il Verona, l'attaccante via social: "Insieme per un unico obiettivo"

"Ora è solo il momento di lottare tutti uniti per un unico obiettivo".

Queste le parole pubblicate via social da Gervinho, attaccante del Parma, prossimo avversario del Verona.

La formazione emiliana è penultima in classifica con 13 punti, lunedì arriverà al Bentegodi per giocare il posticipo con l'Hellas.

Nell'ultimo turno il Parma ha perso per 3-0 in casa con il Bologna. All'andata, al Tardini, il Verona perse per 1-0, superato a causa di un gol siglato dopo nemmeno 30'' da Jasmin Kurtic.