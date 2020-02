Verona, date e orari delle cinque partite di marzo

Dopo la data del recupero, finalmente arrivata ieri sera, tra Verona e Cagliari e fissata per mercoledì 11 marzo alle 15, orario che non agevola di certo gli spettatori, ecco gli impegni del prossimo mese per il Verona. Verona-Sassuolo è stata spostata da sabato 14 a domenica 15.