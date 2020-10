Verona, tutti gli ingaggi dei giocatori. Il monte stipendi gialloblù

“La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola ha pubblicato la lista degli ingaggi delle squadre di Serie A.

Questo il monte stipendi del Verona, giocatore per giocatore, espresso in migliaia di euro, con al fianco la scadenza del contratto in essere con l’Hellas.

Silvestri 0.5/2022

Berardi 0.15/2021

Pandur 0.15/2025

Cetin 0.25/2021

Gunter 0.6/2023

Magnani 0.6/2021

Empereur 0.4/2021

Dawidowicz 0.3/2022

Ceccherini 0.5/2021

Ruegg 0.3/2025

Amione 0.1/2025

Lovato 0.08/2024

Dimarco 0.5/2021

Tameze 0.5/2024

Veloso 0.5/2021

Vieira 0.5/2021

Barak 0.5/2021

Faraoni 0.5/2022

Danzi 0.12/2022

Lazovic 0.6/2022

Zaccagni 0.5/2022

Kalinic 1.5/2022

Di Carmine 0.7/2021

Favilli 0.7/2021

Colley 0.2/2021

Salcedo 0.2/2021

Juric 1/2023 (staff 0.5)