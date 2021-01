Stroppa: “Ci è mancata la zampata vincente”

Al termine della partita del Bentegodi contro il Verona, Giovanni Stroppa ha parlato in coferenza stampa.

Ecco alcune dichiarazioni del tecnico del Crotone, riportate da “Tuttomercatoweb.com”: “Ci è mancata la zampata vincente, la possibilità di giocare nell’area avversaria, abilità nell’uno contro uno. Dopo il secondo gol abbiamo avuto una reazione importante contro un avversario che non ci lasciava giocare. Non abbiamo fatto la solita partita di palleggio, ma siamo stati bravi anche ad andare in verticale per creare le occasioni. Djidi non giocava da tanto tempo, alla fine gli ho fatto i complimenti perché alla lunga ha preso le misure a Zaccagni”.

Poi: “La fotografia è sul secondo gol di Dimarco, dove fa una grande giocata ma non viene seguito da un nostro giocatore. Bisogna avere un’attenzione diversa e maniacale. Crediamo in quello che facciamo, la squadra è viva e dobbiamo continuare così. Mi auguro che la squadra possa essere migliorata con qualche innesto. A distanza di una vittoria, in questo momento, siamo attaccati a chi ci precede. Dobbiamo crederci, perché manca più di un girone, quindi deve esserci convinzione nel fare qualcosa in più”.