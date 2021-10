Verona-Spezia, i precedenti. Tre anni fa l’ultima vittoria gialloblù

I gialloblù hanno vinto sei volte su dieci in casa contro i liguri

In quello che sarà un importante crocevia per la salvezza di entrambe le squadre, Hellas Verona e Spezia arrivano a scontrarsi per la ventunesima volta. Cinque mesi dopo l'ultima partita, con i gol di Salcedo e Saponara a decidere una partita amara per i padroni di casa e fondamentale per i liguri alla caccia della salvezza che è andata via via concretizzandosi.