Corrent: “Coraggio e cuore, grande vittoria con la Juve”

Il tecnico della Primavera dell'Hellas: "Ci abbiamo creduto fino alla fine, siamo una squadra vera"

Una rimonta figlia di una prova di carattere... "E di coraggio, con un pizzico di fortuna e in cui i ragazzi non hanno mai, mai mollato. La Juventus ha valori altissimi, e specialmente in avvio di secondo tempo ha assalito la nostra area. In quel momento siamo stati bravi a difenderci e a restare in partita".

Cosa significa segnare in pieno recupero in un match così?... "Che la squadra ci ha veramente creduto sino in fondo, per vincere il match. Ma aldilà del risultato, sono felice per il mio gruppo, che ha dato tutto ed è stato premiato per quanto messo in campo. Sono contento per i ragazzi, da chi ha segnato a chi ha trovato meno minuti sin qui fornendomi oggi risposte importanti".