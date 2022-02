Corrent: “Vittoria che ci dà fiducia prima di affrontare la capolista”

Il tecnico della Primavera gialloblù: "Roma più forte, ma può sempre succedere di tutto"

Tre punti di valore per la classifica, oltre che per il morale... "Assolutamente, sono punti che ci danno ulteriore consapevolezza in noi stessi, oltre ad essere importanti anche per la classifica. Il campionato, però, è ancora lungo. Continuiamo a ragionare di partita in partita".