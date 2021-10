Giovanili Hellas, i risultati del fine settimana

Primavera sconfitta dalla Fiorentina, l'Under 18 vince con l'Empoli. Under 17 battuta di misura dal Milan

Redazione Hellas1903

Domenica ricca di partite per le formazioni del Settore Giovanilegialloblù che prendono parte a campionati a carattere nazionale.

Oltre alla Primavera, superata dalla Fiorentina, all'Antistadio è scesa in campo anche l'Under 18, che ha colto una bella vittoria contro i pari età dell'Empoli nel match valido per la 4a giornata di campionato. 3-2 il punteggio finale in favore dei ragazzi allenati da mister Saviolo, che hanno conquistato al fotofinish i tre punti grazie alla rete segnata al novantesimo minuto da Dentale. In precedenza, l'Empoli aveva recuperato per ben due volte il vantaggio gialloblù firmato da Rigo e dallo stesso Dentale, autore quindi di una doppietta.

Sfortunata trasferta al Centro Sportivo Vismara di Milano per l'Under 17 dell'Hellas Verona, superata dal Milan per 3-2. Non sono bastati i gol di Valenti - che aveva portato avanti i gialloblù con la rete del momentaneo 0-1 - e Dalla Riva a far centrare il quarto risultato utile consecutivo in campionato alla squadra di mister Larini, uscita comunque a testa alta dalla sfida contro i rossoneri valida per la 6a giornata di campionato.

Trasferte a Milano, ma con avversaria l'Inter, per le Under 16 e 15 nella 3a giornata dei rispettivi campionati.

Pareggio di prestigio quello ottenuto dall'Under 16 di mister Viviani, capace di fermare sull'1-1 i nerazzurri al termine di un match molto combattuto. Per l'Hellas, è andato in gol Ogomegbunam.

Non è bastato, invece, il sigillo di Guglielmoni per permettere all'Under 15 di portare a casa punti contro i pari età nerazzurri; al vantaggio gialloblù del primo tempo, l'Inter ha infatti replicato nella ripresa fissando il punteggio finale sul 2-1.

fonte: hellasverona.it