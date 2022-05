Giovanili Hellas, i risultati del fine settimana

Pari per la Primavera con l'Atalanta e per l'Under 18 col Parma, l'Under 17 perde con l'Inter

Redazione Hellas1903

Di seguito i risultati maturati nel fine settimana dal Settore Giovanile gialloblù.

Ottimo punto conquistato sul campo dell'Atalanta per la Primavera di mister Nicola Corrent, in gol con Bosilj e Caia nel 2-2 finale.

Ha pareggiato anche l'Under 18 di mister Nicola Saviolo, che al 'Sinergy Stadium' ha fermato il Parma sull'1-1 grazie al gol su calcio di rigore di Rigo.

Al termine di una lunga e combattuta stagione si è invece concluso il campionato dell'Under 17 guidata da mister Lorenzo Larini, sconfitta dall'Inter3-0. I gialloblù si sono posizionai al sesto posto tra le quattordici squadre in gara, ad un solo punto dalla zona playoff dopo aver raccolto ben 17 risultati utili nelle 26 giornate disputate.

Si è conclusa la stagione anche per l'Under 16 di mister Alessandro Viviani, superata nello scontro diretto dei playoff dal Vicenza, che all'Antistadio ha battuto i gialloblù 4-2, in gol con Soragni e Agbonifo.

Non ha trovato i tre punti l'Under 14 di coach Thomas Vicenzi, battuta dalla Feralpisalò4-1 nel primo match della fase interregionale del torneo. Per i gialloblù ha segnato Veronese.

Di seguito i risultati dell'Attività di Base gialloblù: successo per gli Esordienti 2010, che hanno superato 3-2 l'Union Scaligera, mentre la formazione 2011 ha pareggiato 2-2 contro il Real Grezzanalugo. Vittoria per 3-0 sia per i Pulcini2012 che per il Pulcini 2013, con i primi che hanno battuto la Polisportiva Negrar, e i secondi che si sono imposti sull'Audace. Bottino pieno, quindi, per i Primi Calci 2014, che hanno battuto sempre per 3-0 il San Martino Giovani.

fonte: hellasverona.it