Giovanili Hellas, il programma del fine settimana

Primavera lunedì sul campo del Pescara, Under 17 con il Venezia domenica

Redazione Hellas1903

Si avvicina il fine settimana e con esso tante nuove sfide per il Settore Giovanile gialloblù.

Trasferte in programma non solo per la Primavera, che nel posticipo di lunedì 22 novembre (ore 13) sarà ospite del Pescara, ma anche per tutte le formazioni che vanno dall'Under 17 all'Under 13.

Andando con ordine, la formazione allenata da mister Larini sarà di scena domenica 21 novembre (ore 15) al Campo Comunale di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, dove affronterà il Venezia nella 10a giornata del campionato nazionale Under 17. Nove i punti fin qui ottenuti in altrettante partite dalla prossima avversaria dei gialloblù, che invece ne hanno raccolti undici.

Giocheranno al Campo Sportivo 'Sant'Andrea 2' a Tombolo, in provincia di Padova, le Under 16 e 15 del Verona, ambedue ospiti del Cittadella sempre nella giornata di domenica 21. I primi a scendere in campo saranno i ragazzi di mister Caldana, a mezzogiorno, mentre il calcio d'inizio dell'incontro dell'Under 16 è previsto per le ore 15. Entrambi i match saranno validi per il settimo turno dei rispettivi campionati.

Sabato 20 novembre vedrà scendere in campo l'Under 14 di mister Vicenzi, impegnata contro il Südtirol. La gara - valida per l'8a giornata di campionato - avrà inizio alle ore 14 e si terrà in provincia di Bolzano, più precisamente al Campo Sportivo 'Maso Ronco' ad Appiano. I ragazzi di mister Vicenzi sono reduci da tre vittorie consecutive e ambiscono a mantenere positivo il trend delle ultime settimane.

Trasferta in provincia per l'Under 13 gialloblù, che domenica 21 (ore 11.30) sfiderà il Legnago sul manto erboso del Campo Parrocchiale di Vangadizza. La squadra allenata da mister Paolini - attualmente in vetta alla classifica - ha finora totalizzato 9 punti nelle 4 giornate di campionato disputate e può vantare la miglior differenza reti del torneo, con 14 gol segnati a fronte di 4 subiti.

fonte: hellasverona.it