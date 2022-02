Giovanili Hellas, il programma del weekend

La Primavera in campo domenica con la Roma, l'Under 18 gioca in posticipo lunedì con l'Atalanta

Redazione Hellas1903

Weekend alle porte, con le formazioni del Settore Giovanile attese in campo per i rispettivi impegni di campionato.

Oltre alla Primavera, che ospiterà la Roma all'Antistadio domenica 27 febbraio (ore 10.30), scenderà in campo anche l'Under 18guidata da mister Nicola Saviolo.

I gialloblù, reduci dal successo contro l'Empoli, affronteranno l'Atalantalunedì 28 febbraio (ore 15), all'Antistadio 'Tavellin', con la sfida che sarà trasmessa in diretta sulla pagina FacebookHellas Verona FC.

In campo anche l'Under 17 di mister Lorenzo Larini, che nella 20a giornata di campionato giocherà contro il Como, in trasferta, alle ore 14.30 di domenica, presso il Centro Sportivo 'Lambrone' di Erba.

Turno di riposo dai rispettivi impegni di campionato, invece, sia per l'Under 16 di mister Alessandro Viviani che per l'Under 15 del coach Francesco Caldana.

Sarà sfida al Venezia, invece, per l'Under 14 di mister Thomas Vicenzi, in campo sabato 26 febbraio alle 18.30, all'Antistadio, mentre l'Under 13 guidata da mister Jacopo De Paolini giocherà contro il Pordenone al Campo Sportivo 'Don Bosco' nella mattinata didomenica, alle ore 11.30, nel recupero della 10a giornata.

fonte: hellasverona.it