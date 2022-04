Giovanili Hellas, le partite del fine settimana

Primavera in campo lunedì con la Sampdoria, Under 18 domani in trasferta con l'Ascoli

Redazione Hellas1903

Lungo fine settimana di gare per il Settore Giovanile gialloblù, prossimo a cimentarsi in quattro giorni di gare tutte da seguire.

Gli impegni si protrarranno infatti sino a lunedì 25 aprile, quando giocherà la Primavera di mister NicolaCorrent, impegnata alle ore 13, all'Antistadio 'Tavellin', contro la Sampdoria.

Passando alle altre formazioni giovanili, l'Under 18 di mister Nicola Saviolo sfiderà l'Ascoli nella mattinata di domani, sabato23 aprile, col fischio d'inizio fissato alle ore 10 al Centro Sportivo 'Picchio Village' di Ascoli Piceno.

A riposo l'Under 17, mentre l'Under 16 di mister Alessandro Viviani è attesa dall'ultimo atto della stagione regolare: i gialloblù, secondi in classifica a soli due punti dal Milan capolista, affronteranno il Vicenza nel pomeriggio di domenica 24 aprile, col match fissato alle ore 15presso lo stadio 'Ceroni' di Grisignano di Zocco.

Sarà Vicenza - Hellas Verona anche per l'Under 15 di mister Francesco Caldana, che scenderà in campo sempre nella giornata di domenica, ma presso il Campo Comunale 'Calvi' di Vicenza alle ore 11.

In attesa di cimentarsi nella fase interregionale di categoria, e dopo aver chiuso il campionato al primo posto, l'Under 14 di coach Thomas Vicenzi parteciperà - a partire da oggi, venerdì 23 aprile, e sino a lunedì - al torneo 'Città Cairo Montenotte', in Liguria.

In campo anche l'Attività di Base gialloblù: gli Esordienti 2010 giocheranno domenica, alle ore 10.30, contro il San Giovanni Ilarione, presso il Campo Comunale dell'omonimo paese in provincia di Verona, mentre gli Esordienti 2011 ospiteranno la Virtus al 'Sinergy Stadium' sabato pomeriggio, col match che avrà inizio alle ore 15.

Spazio quindi ai Pulcini 2012 e 2013, con i più grandi che parteciperanno al 'Torneo Campioni', il quale si terrà nella giornata di lunedì al Campo Sportivo Comunale di Alpignano, in provincia di Torino; i più piccoli giocheranno invece contro il Montorio, alle ore 18 di sabato, al 'Sinergy Stadium'.

Torneo in vista anche per i Primi Calci 2014, in campo allo stadio 'Picco' di Jesolo nella giornata di lunedì per il '4° Memorial Fregonese'.

fonte: hellasverona.it