Giovanili, il programma del fine settimana

Under 17 in trasferta con l'Inter, l'Under 18 gioca con il Parma

Redazione Hellas1903

È alle porte un nuovo fine settimana di campionato per il Settore Giovanile gialloblù, l'ultimo prima della sosta per le feste di Natale e fine anno.

A inaugurare il weekend sarà la Primavera di mister Corrent, in campo nel primo pomeriggio di oggi (ore 14.30) a Cagliari nell'anticipo della 13a giornata del campionato Primavera 1 TIMVISION. Tutte le altre formazioni gialloblù impegnate nel fine settimana saranno invece protagoniste nella giornata di domenica 19 dicembre.

La prima squadra a scendere in campo sarà l'Under15 dell'Hellas Verona, che sfiderà il Vicenza. Per la formazione di mister Caldana il match sarà valido per la 9a e ultima giornata del girone d'andata. Il teatro di gara del match, che si giocherà domenica alle ore 11, sarà l'Antistadio 'Tavellin'.

Si disputeranno in contemporanea (ore 14) - sebbene in città differenti - le gare delle Under 17 e 18 gialloblù. Andando nel dettaglio, la formazione Under 17 sarà di scena al Suning Training Centre di Milano, ospite della capolista Inter. La sfida ai nerazzurri sarà valida per la 13a giornata di campionato, l'ultima del girone d'andata. Sinora i gialloblù sono stati capaci di raccogliere 18 punti, collocandosi a metà classifica.

Trasferta anche per l'Under 18, che affronterà il Parma presso il Centro Sportivo societario, sito a Collecchio. I gialloblù allenati da mister Saviolo - reduci da una bella vittoria interna contro l'Ascoli - ambiscono a tornare a fare punti anche fuori casa nel match valido per la 13a giornata di campionato. Attualmente, il Verona ha 4 punti in più in classifica rispetto alla formazione emiliana, che ha però due partire da recuperare.

fonte: hellasverona.it