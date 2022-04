Giovanili, Primavera con l’Atalanta, Under 18 in casa col Parma

La squadra di Corrent impegnata a Zingonia, Under 16 ai playoff col Vicenza

Redazione Hellas1903

Fine settimana alle porte, con diverse squadre del Settore Giovanile gialloblù in campo per i rispettivi impegni di campionato.

La Primavera è attesa alla sfida in trasferta contro l'Atalanta, presso il Centro Sportivo 'Bortolotti' di Zingonia nel pomeriggio di domani, sabato 30 aprile, alle ore 17, mentre l'Under 18 di mister Nicola Saviolo ospiterà il Parma al 'Sinergy Stadium' di via Sogare, a Verona.

Il match dei gialloblù, in programma alle ore 15 di domenica 1 maggio, verrà trasmesso in diretta sulla pagina FacebookHellas Verona FC.

Ultimo atto di campionato, invece, per l'Under 17 di mister LorenzoLarini, che alle ore 15 di sabato affronterà l'Inter all'Antistadio 'Tavellin'.

L'Under 16 di coach AlessandroViviani, dopo il quarto posto maturato in campionato, sfiderà ai playoff - in gara secca - il Vicenza, nel match in programma all'Antistadio alle ore 17 di domenica.

A stagione regolare conclusa, l'Under 14 di mister Thomas Vicenzi si cimenta ora nella fase interregionale del proprio campionato, in un girone nel quale affronterà Inter, Padova e Feralpisalò. Proprio contro quest'ultima è in programma la prima delle tre sfide che decreteranno l'unica qualificata alla fase nazionale, fissata alle ore 14.30 di domenica presso il Centro Sportivo 'Rigamonti' di Brescia.

Queste, invece, le sfide dell'Attività di Base gialloblù: gli Esordienti 2010 ospiteranno l'Union Scaligera alle ore 18 di sabato al Sinergy Stadium, mentre nella stessa giornata, ma alle ore 15, gli Esordienti 2011 sfideranno il Real Grezzanalugo presso il Campo Comunale di Grezzana.

Sabato pomeriggio, alle ore 15, giocheranno anche i Pulcini 2012, contro la Polisportiva Negrar al Centro 'Don Calabria' di Verona. Sullo stesso campo e nello stesso pomeriggio, ma alle ore 16.30, spazio quindi ai Pulcini 2013, che se la vedranno con l'Audace.

Sempre al 'Don Calabria', alle ore 10 di sabato mattina giocheranno quindi i Pulcini 2014, contro il San Martino.

fonte: hellasverona.it