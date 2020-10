Il Settore Giovanile della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha disposto la sospensione delle gare, sino al 24 novembre, di tutte le categorie Giovanili nazional.

Segnatamente, per l’Hellas Verona FC (nella foto, Massimo Margiotta, responsabile del vivaio gialloblù), si tratta di Under 17, Under 16 e Under 15. Prosegue regolarmente, invece, il campionato di Primavera 2.

COMUNICATO UFFICIALE FIGC

fonte: hellasverona.it