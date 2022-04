Primavera, c’è la Juve. Corrent: “Serve una partita straordinaria”

I gialloblù in campo domani a Vinovo, il tecnico: "Loro fortissimi, noi stiamo bene"

Redazione Hellas1903

La vittoria contro il Pescara ha consentito alla Primavera di inaugurare nel migliore dei modi un mese di aprile ricco di sfide.

La prossima di queste vedrà l'Hellas in campo domani, martedì 5 aprile, presso lo Juventus Training Center di Vinovo, nel match in programma alle ore 17 e valido per il recupero della 24a giornata del campionato Primavera 1 TIMVISION 2021/22.

La sfida tra i bianconeri e i gialloblù sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, sul canale 60 del digitale terrestre.

I ragazzi di mister Nicola Corrent hanno compiuto un importante passo in avanti in classifica pochi giorni fa, e grazie al successo per 2-1 contro il Pescara si sono portati al quindicesimo posto, a 30 punti e a due lunghezze di distanza dalla zona salvezza diretta.

La Juventus è invece attualmente posizionata al quarto posto in classifica al pari dell'Inter, con 43 punti, ed con 47 reti all'attivo dispone inoltre del secondo miglior attacco del campionato: meglio dei piemontesi ha fatto solo la Sampdoria, con 49 gol totali realizzati.

L'ultimo precedente tra le due squadre, risalente al girone di andata dell'attuale campionato, sorride al Verona, che all'Antistadio si è imposto per 2-0 grazie ai gol firmati da Bosilj e Yeboah.

"Contro il Pescara abbiamo vinto una partita fondamentale, grazie ad una prestazione che ci ha dato ottimi segnali" ha dichiarato mister NicolaCorrent alla vigilia del match contro la Juventus, aggiungendo: "Quella di domani sarà però un'altra storia.Siamo consapevoli che per fare punti a Vinovo servirà fare qualcosa di straordinario, perché la Juventus è forte, ha idee e gioca veramente bene a calcio, non a caso è in semifinale di Youth League.

I ragazzi però stanno bene e sanno che, a partire da domani, ci aspetta una serie di gare apertissime, in cui si può vincere o perdere con tutti".

Arbitro dell'incontro sarà Luca De Angeli (Sez. AIA di Milano), mentre gli assistenti saranno Simone Biffi (Sez. AIA di Treviglio) e Simone Asciamprener Rainieri (Sez. AIA di Milano).

fonte: hellasverona.it