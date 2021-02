Primavera, c’è la sfida al Venezia. Corrent: “Vinciamo ancora”

I gialloblù in campo all'antistadio con il Venezia dopo l'impresa in Coppa Italia con la Roma

Dopo l'impresa di mercoledì, che ha visto la Primavera gialloblù eliminare la Roma agli ottavi di finale di Primavera TIM Cup, gli uomini di mister Nicola Corrent torneranno in campo domani, sabato 6 febbraio (14.30) contro il Venezia in campionato.

All'Antistadio 'Tavellin' è infatti in programma l'8a giornata di Primavera 2, con l'Hellas a caccia di punti preziosi per tornare in vetta alla classifica. Nell'ultimo turno il pareggio sul campo del Brescia ha rallentato la corsa dei gialloblù, subito richiamati all'attenzione dall'allenatore Corrent: "In questo momento non c'è tempo per riposarsi. Alla Coppa ripenseremo più avanti e l'ho detto anche ai ragazzi, subito dopo la gara con la Roma siamo tornati ad allenarci. Quella con il Venezia è una partita difficile, conosciamo l'avversaria, capace di farti fare una partita sporca e diversa dal proprio modo di giocare. Una sfida che però vale 3 punti e noi vogliamo tornare a vincere".