Primavera, con il Bologna è ko

La squadra di Corrent battuta per 1-0 in trasferta dai rossoblù

E’ un match ad alta intensità quello che va in scena al Centro Tecnico ‘Galli’ tra rossoblù e gialloblù, con le due squadre che corrono e pressano con grande ritmo fin dai primissimi minuti della sfida.

La prima chance della gara è di marca gialloblù: all’11’ Florio riceve palla sulla fascia sinistra, salta due avversari e apre sulla destra per Bragantini : il numero 30 del Verona prova la conclusione dai venti metri, senza però trovare lo specchio della porta.

L’Hellas prova a rispondere per tutta la restante frazione del primo tempo con delle buone combinazioni tra Bosilj e Yeboah, che non riescono però a trovare la via della rete.