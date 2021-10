Primavera, con l’Inter è 0-3. Corrent: “Meritavamo di più”

I gialloblù creano tanto, restano in dieci per l'espulsione di Grassi e cedono negli ultimi 20'

Sconfitta per 3-0 per la Primavera dell'Hellas con l'Inter sul campo di Sesto San Giovanni.

Gara che gira male per i gialloblù, spesso pericolosi, capaci di creare diverse occasioni da gol. Nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Grassi, il Verona ha messo in difficoltà i nerazzurri fino alla rete di Abius. Nel finale, poi, l'Inter ha dilagato con i gol di Iliev e Andersen.