Primavera, con l’Inter è sconfitta

La squadra di Corrent battuta per 1-0 dai nerazzurri. I gialloblù sbagliano il rigore del pari

Nel match valevole per la 23a giornata l’ Inter ha superato 1-0 i gialloblù all’Antistadio ‘Tavellin’ di Verona grazie al gol messo a segno da Sangalli nel primo tempo.

Venendo alla cronaca, l’Inter pressa alto sin dai primi minuti, per poi trovare la via del gol al 19’. Su una respinta, Sangalli si avventa sul pallone e calcia col destro dal limite dell’area, indirizzando la sfera sotto la traversa per il gol dello 0-1.