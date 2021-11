Primavera, Hellas a valanga: 5-1 al Milan

I gialloblù di Corrent si scatenano, rossoneri travolti all'antistadio

Secondo successo consecutivo in campionato per la Primavera gialloblù, che all’Antistadio ‘Tavellin’ ha superato 5-1 il Milan portandosi a quota 10 punti in classifica, bissando così la vittoria dello scorso turno di campionato contro la Juventus.