Primavera Hellas, alle 16 la sfida all’Inter

I gialloblù di Corrent in campo alle 16 all'antistadio con i nerazzurri di Chivu

La Primavera dell'Hellas gioca oggi, ospitando l' Inter all'Antistadio 'Tavellin' alle ore 16 . La sfida sarà trasmessa in diretta su Sportitalia , sul canale 60 del digitale terrestre.

Calabrese e compagni sono attualmente al tredicesimo posto con 27 punti all'attivo, conquistato anche grazie ai 3 risultati utili raccolti nelle ultime 4 giornate di campionato, e sono in serie utile tra le mura amiche da ben 5 giornate , grazie ai successi contro Sassuolo, Napoli e Roma, oltre ai pareggi contro Atalanta e SPAL.

L'Inter guidata da mister CristianChivu è invece attualmente al settimo posto in classifica con 36 punti, la metà dei quali raccolti in trasferta. I nerazzurri sono infatti la terza forza del campionato per rendimento esterno, al pari di Genoa e Cagliari.