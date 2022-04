Primavera Hellas, arriva la Sampdoria

La squadra di Corrent in campo domani all'antistadio con i blucerchiati

L'ultima settimana del mese di aprile si aprirà per l'Hellas con la sfida alla Sampdoria , in programma domani - lunedì 25 aprile - alle ore 13 presso l'Antistadio 'Tavellin'.

Il secondo match consecutivo casalingo del Verona, che giovedì scorso ha fermato sul 2-2 la terza forza del campionato , ovvero il Cagliari , verrà trasmesso in diretta su Sportitalia , sul canale 60 del digitale terrestre.

I ragazzi di mister Nicola Corrent sono attualmente al tredicesimo posto in classifica, ed hanno conquistato 11 dei 38 punti totali in classifica proprio in questo mese di aprile, grazie ai cinque risultati utili raccolti nelle ultime sei partite disputate.