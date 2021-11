Primavera Hellas, c’è il Pescara. Corrent: “Sono forti. Noi abbiamo entusiasmo”

I gialloblù in campo domani. Il tecnico: "Le vittorie con Juventus e Milan ci danno spinta"

Attualmente all'ultimo posto in classifica, invece, il Pescara, formazione neopromossa nel massimo campionato nazionale giovanile (come i gialloblù), con 4 punti all'attivo conquistati grazie al successo contro il Napoli e al pareggio contro l'Empoli, la formazione Campione d'Italia in carica contro cui il Verona di mister Nicola Corrent ha brillantemente debuttato in Primavera 1, il 28 agosto scorso, nella vittoria per 2-1 maturata all'Antistadio 'Tavellin' di Verona. Una sfida che manca, nel massimo campionato giovanile italiano, da ben 7 stagioni: risalgono al 2014/15, infatti, gli ultimi incontri tra gialloblù e biancazzurri. L'ultimo incrocio assoluto tra Pescara ed Hellas Verona risale invece allo scorso 8 giugno, nel match valevole per l'assegnazione della Supercoppa Primavera 2 e che ha visto gli umbri aggiudicarsi il trofeo in seguito al 3-2 finale.