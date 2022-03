Primavera Hellas, domani c’è il Milan

I gialloblù di Corrent saranno impegnati con i rossoneri in trasferta

Al Centro Sportivo 'Vismara' di Milano i ragazzi di mister Nicola Corrent si misureranno col Milan , nel match in programma nella mattinata di domani, sabato 19 marzo ( ore 11 ), e che verrà trasmesso in diretta su Sportitalia , sul canale 60 del digitale terrestre.

In questo 2022, l'Hellas è andato a punti in 5 delle 9 gare disputate, avendo conquistato 3 vittorie e 2 pareggi, e viaggia ora verso un'altra prova impegnativa, essendo chiamato al match in trasferta contro la sesta forza per rendimento interno del campionato, ovvero il Milan, che al 'Vismara' ha totalizzato 22 dei propri 33 punti in classifica, che vede i rossoneri attualmente al decimo posto. I gialloblù hanno invece 27 punti, esattamente come il Lecce, e occupano il 15° posto della graduatoria.