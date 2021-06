Primavera Hellas, domani la sfida al Pescara: obiettivo Supercoppa

Ultima partita della stagione per i gialloblù di Corrent, in campo allo stadio Adriatico

I gialloblù si giocheranno la Supercoppa del Campionato Primavera 2 , trofeo in palio fra le formazioni vincitrici del girone A e del girone B, ovvero i gialloblù ed il Pescara , padrone di casa dell'incontro che si disputerà domani - martedì 8 giugno (ore 17) - in terra abruzzese, allo stadio Adriatico .

Il poter competere per un altro trofeo è un ulteriore premio all’impegno profuso dal team gialloblù e – contestualmente - valorizza il percorso compiuto negli ultimi mesi da mister Nicola Corrent e dai suoi ragazzi, protagonisti non solo della vittoria del campionato, ma anche di una splendida cavalcata in Coppa Italia, conclusasi soltanto in semifinale nel combattuto match contro la Lazio.