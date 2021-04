Primavera Hellas, domani i gialloblù a Monza

La squadra di Corrent cerca la nona vittoria consecutiva in campionato

Redazione Hellas1903

Sono salite a 8 le vittorie consecutive della Primavera gialloblù in campionato. Una serie di successi iniziata a febbraio e che ha permesso alla squadra di Corrent di arrivare in vetta alla classifica a quota 37 punti. Ma gli esami di maturità non sono finiti: domani, sabato 10 aprile, è infatti in programma - al Centro Sportivo 'Missaglia' - Monza-Hellas Verona, gara valida per la 17a giornata del campionato Primavera 2 2020/21.

È il terzo impegno del mese di aprile per i gialloblù, che dopo aver vinto per 3-1 con l'Udinese lo scorso weekend e aver piegato per 3-2 la seconda in classifica, vale a dire il Parma, si misurano con i brianzoli.

Il Monza è reduce da una sconfitta per 2-1 sul campo del Pordenone, ma – dato da non trascurare - non perde in casa dal 6 marzo scorso.

"Mi aspetto una prestazione nella quale l’entusiasmo del momento giochi un ruolo importante, senza però far disperdere attenzione e concentrazione volte alla massima concretezza - spiega l'allenatore gialloblù Nicola Corrent in vista del match -. È vero che all'andata segnammo tanti gol, ma non dimentico che riuscimmo a sbloccare l'incontro solo alla fine di un primo tempo molto equilibrato. Per questo dobbiamo essere consapevoli che sarà importantissimo l'approccio alla partita. Il Monza darà il 110% di se stesso per batterci".

fonte: hellasverona.it