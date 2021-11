Primavera Hellas, sfida al Milan

Domani la partita con i rossoneri, Corrent: "Concreti con la Juve, ora ripetiamoci"

La Primavera di mister NicolaCorrent ospiterà il Milan all'Antistadio 'Tavellin' nella giornata di domani, domenica 7 novembre, con calcio d'inizio alle ore 12.45, a chiusura di uno dei tour de force più impegnativi della stagione. I gialloblù infatti, nelle ultime due settimane, hanno dapprima affrontato l'Inter in trasferta, per poi conquistare l'accesso agli Ottavi di finale di Coppa Italia grazie al successo contro l'Udinese e infine cogliere, nell'ultimo turno di campionato, il secondo successo consecutivo all'Antistadio con vittoria per 2-0 contro la Juventus.