Primavera Hellas, sfida al Torino

Domani i gialloblù di Corrent affrontano i granata all'antistadio

L'Antistadio 'Tavellin' torna ad ospitare la Primavera di mister Nicola Corrent , che sul sintetico di casa ha inaugurato, lo scorso 30 ottobre, la striscia di tre vittorie consecutive grazie al successo per 2-0 contro la Juventus , seguito dalle affermazioni contro Milan (5-1) e Pescara (0-1).

I gialloblù affronteranno il Torino alle ore 11 di domani, sabato 27 ottobre, nel match valido per la 10a giornata del campionato Primavera 1. Il confronto tra le due squadre si riproporrà a più di tre anni di distanza dagli ultimi, risalenti alla stagione stagione 2017/18: successo gialloblù in trasferta per 2-1 nel girone di andata e medesimo risultato, a favore però del Torino, nel match tenutosi all'Antistadio nel girone di ritorno.