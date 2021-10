Primavera Hellas, test ok con il Cittadella: 4-3 gialloblù

Vittoria all'antistadio per i gialloblù di Corrent. Domenica la gara con la Fiorentina

Nella mattinata di oggi, sabato 9 ottobre, i ragazzi di mister Nicola Corrent hanno superato 4-3 il Cittadella , formazione militante nel campionato Primavera 2, in un match a carattere amichevole disputatosi all'Antistadio 'Tavellin' di Verona.

Passando alla cronaca, i gialloblù si sono portati in vantaggio grazie a uno splendido calcio di punizione di Grassi dopo 7' di gioco, col Cittadella a pareggiare a metà primo tempo con Pilotto .

Ottime indicazioni quindi per mister Nicola Corrent ed il suo Staff in vista della ripresa del campionato, che porterà l'Hellas ad ospitare la Fiorentina all'Antistadio, nella 5a giornata del campionato Primavera 1 TIMVISION 2021/22 in programma domenica 17 ottobre alle ore12.