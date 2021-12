Primavera ko col Genoa, Corrent: “Peccato, meritavamo di prendere punti”

Il rigore di Bosilj non basta, palo di Yeboah, ma è sconfitta

La Primavera dell'Hellas ha perso per 3-1 in trasferta con il Genoa.

Queste le parole di Corrent al sito web del Verona dopo la gara: "Penso che sia stata una partita aperta, nella quale nel primo tempo c'è stato grande equilibrio, con poche occasioni da entrambe le parti: il Genoa è riuscito a passare in vantaggio con un tiro da fuori, ma i miei ragazzi hanno avuto la forza e la lucidità di andare a prendersi il pareggio su rigore. Nella ripresa, credo che nel primo quarto d'ora siamo stati padroni del campo, ma anche poco lucidi nello sfruttare le occasioni che abbiamo avuto per passare in vantaggio, come il palo colpito da Yeboah al 7'".

Poi: "Abbiamo subìto la rete del nuovo svantaggio su una ripartenza, una situazione nella quale non siamo stati attenti. Credo in ogni caso per noi sia stato un match con aspetti positivi, ma potevamo essere più concreti in alcuni episodi e nella gestione dei momenti della gara. Tornare da questa trasferta senza punti è un peccato, ma questa sconfitta non deve in ogni caso intaccare il nostro entusiasmo".