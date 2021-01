Primavera, l’Hellas pareggia con il Brescia

La squadra di Corrent chiude sullo 0-0 la trasferta con la formazione lombarda

Si chiude sullo 0-0 la partita per i gialloblù di Corrent. Un buon punto in una gara molto difficile dove entrambe le squadre sono state pericolose.

Non sono bastate le occasioni di Yeboah, Cancellieri e Pierobon (che ha anche colpito un palo). Ottima prova del portiere Borghetto che più volte ha salvato il risultato, facendosi trovare pronto sui tentativi delle Rondinelle. Un brivido nel finale per i gialloblù: il Brescia segna il vantaggio negli ultimi secondi ma l’arbitro annulla il gol per un’irregolarità.