Primavera okay: con il Pescara è tris di vittorie

I gialloblù di Corrent si impongono fuori casa grazie a un gol di Colistra

Tre punti al termine della terza vittoria consecutiva in campionato. Nel pomeriggio della 9a giornata la Primavera gialloblù ha conquistato il primo successo stagionale in trasferta, superando il Pescara 1-0 e portandosi a quota 13 punti in classifica.