Under 15 Verona, tre ragazzi convocati in nazionale

Bertolazzi, Minucelli ed Eyeh chiamati dal tecnico federale Favo

Sono ben tre i giocatori gialloblù convocati dal Tecnico Federale Massimiliano Favo per prendere parte al raduno della Selezione Nord della Nazionale italiana Under 15 che avrà luogo il prossimo 14 ottobre.

Il portiere Giovanni Bertolazzi e i difensori Enrico Minucelli e Nicholas Eyeh - tutti classe 2007 e in forza alla formazione Under 15 dell'Hellas Verona guidata da mister Francesco Caldana - si uniranno al gruppo azzurro presso il Centro Sportivo di Novarello, in provincia di Novara - per disputare un'amichevole a ranghi misti, propedeutica alla formazione della Selezione che verrà successivamente effettuata dal Tecnico Federale.