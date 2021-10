Hellas Verona Women ko con la Fiorentina. Setti: “Hanno dato tutto”

Le gialloblù vanno in vantaggio, poi il sorpasso della formazione viola

L'Hellas Verona Women cede per 3-1 sul campo di Vigasio con la Fiorentina, nella Serie A di calcio femminile.

Le gialloblù, in vantaggio con Lineth Cedeno, sono state raggiunte dalla formazione viola, in gol con la Baldin, e sorpassate per l'autorete di Aurora De Sanctis. La Lundin ha poi chiuso la partita.