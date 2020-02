Hellas Verona Women, Pachera: “A Roma per non mollare mai”

L’Hellas Verona Women gioca oggi in trasferta sul campo della Roma.

L’inizio della partita sarà alle 14.30.

Dice il tecnico delle gialloblù, Matteo Pachera, nelle parole riprese dal sito del club: “Noi dobbiamo essere consapevoli di ciò che dobbiamo fare e delle nostre qualità, dopo loro possono anche metterci in difficoltà, però noi non dobbiamo mollare mai, mai, mai. E sicuramente le metteremo anche in difficoltà. Che sia la Roma o qualsiasi altra squadra l’importante è avere l’atteggiamento giusto: se andiamo a Roma a subire allora subiremo, ma se andiamo là a giocarcela, ma a giocarcela sul serio, questo Verona può giocarsela veramente”.