Le pagelle, Verdi è un re. Tameze ovunque. Hien, Magnani, Dawidowicz: che muro

Tiene alta l’attenzione, mai indeciso. Dà sicurezza alla difesa anche in uscita. Nella carica finale del Bologna gli dice bene sull’errore di Orsolini.

Ha il compito di presidiare la fascia destra e lo fa con puntualità. Dal suo lato il Bologna non sfonda. Suo il cross che mette sulla testa di Verdi il gol del raddoppio.

Quando Big Jack alza il muro non passa nessuno. Si “mangia” tutto l’attacco del Bologna. In coppia con Hien è cemento: non lo butti giù.