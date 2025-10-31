Verona, meriti di più. Ma c’è un motivo se hai questa classifica

Cagliari, Como, Pisa, Sassuolo: l'Hellas non è a 5 punti per caso. È tempo di svoltare

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 17:25)

Ha ragione Paolo Zanetti quando dice che il Verona non merita questa classifica. Perché costruisce tanto, ha un'identità, perché ha un gioco che per diversi tratti delle partite è brillante. Perché ha qualità.

Ma è chiaro, nondimeno, che è la somma delle cose giuste che si fanno, quanto degli errori che vengono commessi da tutti, a determinare i risultati. Il calcio non è una scienza esatta, però non è casuale, non è un lancio di dadi.

L'Hellas ha pensato di aver vinto la gara con il Cagliaried è stato raggiunto. Con il Como, i primi due gol sono stati omaggiati. Pisa, Sassuolo, all'Olimpico con la Roma... Si può andare avanti.

I punti sono 5, come pure le marcature fatte. In classifica, i gialloblù sono alla pari con il Pisa e dietro hanno Fiorentina (lì di passaggio, è più che presumibile) e Genoa. Soltanto lo stesso Genoa e il Parma hanno segnato meno del Verona. Che, con le reti incassate con il Como, ha raggiunto la soglia delle 14. Di più (15) ne hanno prese solamente Fiorentina e Udinese. Egual misura dell'Hellas, invece, per Torino e Lecce. Il -9 complessivo tra gol realizzati e subiti significa che il Verona è, con il Genoa, la squadra con la peggior differenza reti della Serie A. Le vittorie colte sono 0.

È evidente che l'espressione per cui "non vuole girare"è stucchevole e non può bastare.

Scavalla il primo quarto di campionato, il Verona, con la partita con l'Inter (missione "impossibile"? Per salvarsi occorre portarne a termine qualcuna). L'Hellas giocherà con il Lecce, il Parma e il Genoa. A quel punto, le partite disputate saranno tredici. E, per allora, la squadra dovrà aver svoltato.