Verona, meriti di più. Ma c’è un motivo se hai questa classifica

Cagliari, Como, Pisa, Sassuolo: l'Hellas non è a 5 punti per caso. È tempo di svoltare
Matteo Fontana
Matteo Fontana 

Ha ragione Paolo Zanetti quando dice che il Verona non merita questa classifica. Perché costruisce tanto, ha un'identità, perché ha un gioco che per diversi tratti delle partite è brillante. Perché ha qualità.

Ma è chiaro, nondimeno, che è la somma delle cose giuste che si fanno, quanto degli errori che vengono commessi da tutti, a determinare i risultati. Il calcio non è una scienza esatta, però non è casuale, non è un lancio di dadi.

L'Hellas ha pensato di aver vinto la gara con il Cagliaried è stato raggiunto. Con il Como, i primi due gol sono stati omaggiati. Pisa, Sassuolo, all'Olimpico con la Roma... Si può andare avanti.

I punti sono 5, come pure le marcature fatte. In classifica, i gialloblù sono alla pari con il Pisa e dietro hanno Fiorentina (lì di passaggio, è più che presumibile) e Genoa. Soltanto lo stesso Genoa e il Parma hanno segnato meno del Verona. Che, con le reti incassate con il Como, ha raggiunto la soglia delle 14. Di più (15) ne hanno prese solamente Fiorentina e Udinese. Egual misura dell'Hellas, invece, per Torino e Lecce. Il -9 complessivo tra gol realizzati e subiti significa che il Verona è, con il Genoa, la squadra con la peggior differenza reti della Serie A. Le vittorie colte sono 0.

È evidente che l'espressione per cui "non vuole girare"è stucchevole e non può bastare.

Scavalla il primo quarto di campionato, il Verona, con la partita con l'Inter (missione "impossibile"?  Per salvarsi occorre portarne a termine qualcuna).  L'Hellas giocherà con il Lecce, il Parma e il Genoa. A quel punto, le partite disputate saranno tredici. E, per allora, la squadra dovrà aver svoltato.

 

 

